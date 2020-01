ASSE : Puel n'a qu'une solution contre cet ennemi invisible

Dans : ASSE.

Le classique de la L1 entre Saint-Etienne et Nantes se jouera sans public. Et forcément du côté des Verts on doit se préparer à cela.

Le match ASSE-Nantes se jouera à huis clos dimanche à Geoffroy-Guichard, la commission de discipline de la LFP ayant décidé de punir les supporters stéphanois. Et forcément cela aura un impact sur le scénario de la rencontre, surtout dans un Chaudron qui est un vrai 12e homme pour les Verts. Du côté de Claude Puel, on le dit clairement, les joueurs stéphanois vont devoir s’adapter à cette situation peu commune. Et pour cela, le coach de l’AS Saint-Etienne a tout prévu au point même de changer radicalement les habitudes de Stéphane Ruffier et de ses coéquipiers.

Le Chaudron vide, Puel tente de s'y faire

Face à la presse, Claude Puel en a dit un peu plus sur sa mise en place spécifique à ce match ASSE-Nantes sans supporter. « Jouer à huis clos est très spécial, très particulier. Il faut apprivoiser l’environnement. Ça sera particulier pour les deux équipes de jouer sans fond sonore, même s’il est défavorable à l’adversaire. Ce samedi on s’entraînera à Geoffroy-Guichard pour s’habituer. On essaie d’anticiper, même s’il n’y a pas grand-chose à faire. Il faut vivre la situation », a confié l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne à la veille de ce rendez-vous très spécial. En délocalisant cet entraînement dans le Chaudron, Claude Puel va tenter de faire découvrir le monde du silence à ses joueurs.