ASSE : Proche du départ cet été, il veut prolonger à l'ASSE

Régulièrement cet été, le départ du jeune Arnaud Nordin a été évoqué du côté de l’AS Saint-Etienne. Plutôt convaincant durant les matchs amicaux du club forézien, il est finalement resté et désormais… il souhaite prolonger. Auteur d’une bonne entrée face à Caen samedi (2-1), Arnaud Nordin en a dit plus sur son avenir. « On étudiera cela tranquillement, mais j’ai envie de prolonger, c’est normal » a-t-il notamment expliqué, lui qui sera libre en juin 2019.

« Je travaille beaucoup à l'entraînement, le coach me parle beaucoup, m'accorde sa confiance. J'espère lui avoir montré qu'il pouvait compter sur moi. Une titularisation mardi à Toulouse ? On verra, je me concentre sur le travail. Le coach prendra une décision, ce sera la bonne, quelle qu'elle soit. Pour quelles raisons suis-je resté ? J'avais envie de côtoyer de plus grands joueurs. Ils m'apportent beaucoup à l'entraînement, m'apportent beaucoup de choses. Ma prolongation de contrat ? On verra. On étudiera cela tranquillement. L'ASSE est mon club formateur, j'ai envie de prolonger, c'est normal » a confié Arnaud Nordin, bien conscient qu’il a marqué des points contre Caen et qui ne cache plus ses ambitions à Saint-Etienne.