ASSE : Pierre Ménès balance, ce cadre pose problème à l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Capitaine désormais historique de l’AS Saint-Etienne, Loïc Perrin est en difficulté depuis le début de la saison.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le n°24 des Verts n’est pas le patron de la défense stéphanoise, Neven Subotic étant clairement plus solide en ce début de championnat. Totalement dépassé par Ismaila Sarr sur le but rennais dimanche après-midi à Geoffroy-Guichard (1-1), Loïc Perrin inquiète Pierre Ménès, lequel a pourtant toujours salué les performances du défenseur stéphanois au cours des dernières années.

« À un moment donné, il faudrait sérieusement se pencher sur le problème Loïc Perrin. Les matchs sont de plus en plus difficiles pour lui, et niveau pointe de vitesse ça commence à être très très compliqué » a balancé Pierre Ménès sur l’antenne de Canal Plus. A l’évidence, le défenseur de l’ASSE devra être en mesure d’élever son niveau de jeu et de retrouver la forme pour que son équipe parvienne à s’installer dans le top 5 du championnat. Une réaction est attendue dès vendredi prochain. Mais ce ne sera pas simple, sur la pelouse des fougueux joueurs de Nîmes.