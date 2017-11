ASSE : Perrin en a marre de prendre le bouillon à chaque match

Dans : ASSE, Ligue 1.

Loïc Perrin, défenseur de Saint-Etienne, après la défaite 3-0 à Bordeaux : « Lorsqu'on est pas en confiance et que l'on prend rapidement un but dans un match comme ça, ça complique les choses. Sur le but, on perd tous nos duels, à partir du moment ou on perd les duels, c'est difficile de gagner un match. On est vite sanctionné, on en prend encore trois. On est vraiment dans une période très compliquée, il va falloir en sortir. Si il y a un moment où il faut s'accrocher dans une saison c'est bien celui là. Il y a un match qui arrive ce week-end. Maintenant, tous les matchs qui arrivent sont super importants et décisifs. Il faut vite que l'on regagne, parce qu'on ne peut pas rester comme ça et prendre deux-trois buts à chaque match. On peut réagir, il faut le faire rapidement. Il faut arriver à jouer tous ensemble, on fait des efforts, ce n'est pas un manque de volonté mais il faut arriver à les faire ensemble et retrouver une équipe avec ce que cela comporte » (Canal+).