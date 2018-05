ASSE : PEAK6 confirme, les Verts vont passer sous pavillon américain

Dans : ASSE, Ligue 1.

La vente de l’AS Saint-Etienne est désormais entrée dans sa phase finale. Les propriétaires du club du Forez et le fonds d’investissements PEAK6 sont bien entrés dans des discussions exclusives pour finaliser le rachat de l’ASSE. L’investisseur US qui possède déjà des parts de clubs comme l’AS Roma, Bournemouth et Dundalk en Irlande devrait finaliser son opération prochainement, et nommer Jérôme de Bontin comme président.

« Nous sommes extrêmement fiers de rentrer en discussions exclusives avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. L’AS St Etienne est l’un des plus grands clubs français avec une histoire prestigieuse et des valeurs fortes. Nous sommes impatients de contribuer à de nouveaux succès », a fait savoir celui qui a été dirigeant à l’AS Monaco et au sein des New York Red Bulls. De leur côté, les dirigeants stéphanois se sont félicités de l’arrivée de l’investisseur américain, notamment avec la réussite de Frank McCourt à l’OM en toile de fond.