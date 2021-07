ASSE : Pas de panique au mercato !

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne s'est réjouie mercredi de la prolongation de contrat de Romain Hamouma alors que ce dernier était libre et annoncé comme proche d'autres clubs. Niveau renfort, c'est très calme, mais Claude Puel est zen.

Battue samedi soir par Clermont (2-3) en match de préparation à deux semaines de la reprise du championnat de Ligue 1, l’ASSE est consciente qu’il ne faut pas trop compter sur un mercato de feu pour venir renforcer un effectif dont Claude Puel sait pertinemment qu’il ne sera pas remanié. En marge de cette rencontre, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a évoqué cette situation des Verts dans le marché des transferts, et le technicien n’a pas vendu du rêve aux supporters. Puel est réaliste sur les enjeux financiers qui accompagnent cette période et il fera au mieux avec les joueurs dont il disposera, tout comme il l’avait fait la saison passée.

Claude Puel n’étant pas du genre à taper du poing sur la table pour obtenir un renfort, et c’est aussi pour cela que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo l’avaient choisi, il se veut donc très philosophe. « Je me concentre sur mon groupe actuel. Je me suis déjà exprimé sur le sujet du mercato. Si un joueur devait nous rejoindre, c'est parce qu'il représente une valeur ajoutée à l'effectif, sinon ce n'est pas la peine. Si on a une opportunité ou deux, on les saisira, si on ne les a pas, on ne recrutera pas et on fera avec notre effectif. Cet effectif a terminé au milieu du classement », a rappelé l’entraîneur stéphanois, qui attend déjà d'avoir retrouvé la totalité de ses joueurs afin d'entamer au mieux la saison de Ligue 1. Pour les éventuelles signatures à l'AS Saint-Etienne, il faudra probablement attendre plus tard.