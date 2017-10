ASSE : Oscar Garcia se dit victime d'un choix radical des dirigeants de l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a décidé cette semaine de mettre Jonathan Bamba à l'écart du groupe d'Oscar Garcia, reprochant à ce dernier son attitude négative dans le cadre des négociations pour son éventuelle prolongation à l'ASSE. Même si finalement on a appris que l'attaquant était dispensé d'aller jouer avec la réserve des Verts en National 3, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne doit s'adapter à cette situation qu'il n'apprécie pas, Jonathan Bamba étant son meilleur buteur.

Alors, malgré la victoire de l'ASSE face à Metz, Oscar Garcia a fait part de sa désolation face à cette décision des dirigeants stéphanois. « C’est une décision des dirigeants et je comprends pourquoi, ils ont tenu à me l'expliquer. Mais elle nous pénalise sportivement, c'est une évidence. C’est mon opinion et aussi celle des autres joueurs. J’ai parlé avec eux. J’espère que ça s’arrangera, on va essayer tous ensemble de vite trouver une solution », a confié l'entraîneur espagnol de l'AS Saint-Etienne, décidé à vite retrouver Jonathan Bamba dans son groupe.