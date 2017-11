ASSE : Oscar Garcia a honte et demande pardon pour cette rouste légendaire !

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne et de l’Olympique Lyonnais se souviendront longtemps de ce derby de novembre 2017, lequel restera dans l’histoire des affrontements entre les deux clubs rivaux. Pour sa première saison sur le banc des Verts, Oscar Garcia espérait forcément un autre scénario que ce qu’il a vécu dimanche soir dans un stade Geoffroy-Guichard en furie. A l’heure du bilan, le technicien espagnol n’avait pas réellement pas d’autres solution que de faire profil bas, très bas même.

Car Oscar Garcia le sait, cette déroute va le poursuivre longtemps. « Non, je n'ai jamais connu un tel résultat à domicile. Je demande pardon à nos supporters pour cela. C’est mon jour le plus triste comme entraîneur. Aujourd’hui tout nous a été contraire, trois blessés qui m’ont obligé à faire mes trois changements. À la mi-temps je pense que le score était excessif par rapport à ce que les joueurs ont donné et, ensuite, l’expulsion nous a fait très mal. Si je me sens fragilisé ? Non. C’est vrai que c’était le match que voulions le plus gagner pour nos supporters mais ça ne s’est pas passé comme ça. C’est dur, nous devons nous relever comme le club l’a toujours fait. C’est difficile de dire ça après un tel match, mais j’espère une réaction dès le prochain match. On a toujours dit qu’on doit aborder match par match et faire le bilan en fin de saison, a confié Oscar Garcia, qui a quand même confié qu’il n’avait pas réellement compris le chambrage de Nabil Fekir après le 5e but. Je crois que ce n’était pas la peine de faire ce type de célébration. »