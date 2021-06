ASSE : Rivera prolonge à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Lié aux Verts jusqu’en 2022, Maxime Rivera a prolongé son contrat en faveur de Saint-Etienne. La durée de son nouveau bail n’a pas été précisée.

« Maxence a progressé à l'entraînement dans sa gestuelle et doit désormais le montrer en match en apprenant à mieux gérer ses émotions. Il possède de belles qualités pour créer des différences, marquer et faire marquer. Maxence fait partie d'un groupe de jeunes joueurs issus du centre de formation que nous développons et qui sont en train de passer des paliers » a commenté Claude Puel sur le site officiel de l’ASSE au sujet de son jeune milieu de terrain de 19 ans.