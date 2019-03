ASSE : « On va la fermer », M'Vila se lâche après l'OM

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Yann M'Vila, milieu de l'ASSE, après la défaite contre l'OM (0-2) : « On est passé à côté de notre début de match surtout. On avait la maîtrise du ballon. Mais dès qu'ils ont marqué le premier but, ça nous a tué. Quand on laisse ce genre d'erreurs à l'adversaire, ils déroulent... Face à une grosse équipe comme ça, ils arrivent à bien gérer le match ensuite. On a eu des occasions, mais on n'a pas concrétisé. On a vraiment du mal à la finition des actions. L'Europe ? C'est dommage. On gâche tout. On n'a pas fait le match qu'on voulait faire. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On gagne pas contre les gros ? On n'a pas la prétention de jouer l'Europe. On va la fermer, rester à notre place et juste penser à bien travailler à l'entraînement », a-t-il lancé sur Canal+.