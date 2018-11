ASSE-OL : « Mort à Lyon », le message qui n'aide pas avant le derby

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Ce samedi, les supporters stéphanois étaient chauds pour le dernier match de leur équipe avant le derby.

Face à Reims, le Chaudron a poussé ses joueurs vers la victoire, et l’ASSE se rapproche ainsi du podium et de son futur adversaire : l’Olympique Lyonnais. Pour cette rencontre phare de la région, cela se passera une nouvelle fois sans la présence des fans stéphanois, interdits de déplacement non pas par le Préfet, mais par la LFP en raison d’une sanction de la commission de discipline pour des débordements à Nîmes. Le résultat est le même et les Verts devront faire sans le moindre soutien dans le stade lyonnais.

Néanmoins, le message est passé à l’occasion de ce dernier match à domicile, avec quelques chants acides destinés à Aulas et à l’Olympique Lyonnais, et cette banderole « Mort à Lyon » qui en dit encore long sur la haine entre les supporters des deux camps. Des messages de ce type qui ne sont bien sûr pas exclusivement réservés aux supporters de Saint-Etienne, et on a même vu bien pire par le passé, mais à l’heure où les clubs demandent des efforts aux autorités pour permettre au derby de retrouver sa passion dans les deux camps, ce type de banderole n’aide pas forcément à monter la bonne volonté des supporters.