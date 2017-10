ASSE-OL : Le derby dans un Geoffroy-Guichard officiellement à guichet fermé

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

L'AS Saint-Etienne l'a officialisé ce lundi midi, le derby le plus chaud de Ligue 1 se jouera à guichet fermé dimanche prochain à Geoffroy-Guichard. Les dernières places disponibles dans le Chaudron pour cette rencontre entre l'ASSE et l'Olympique Lyonnais sont en effet désormais vendues. A noter que du côté de l'OL, on a également vendu la totalité des places réservées pour le déplacement des supporters rhodaniens.