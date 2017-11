ASSE-OL : L'ASSE porte plainte et mouille Fekir en douce

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Conformément à ce que Roland Romeyer avait annoncé, l'AS Saint-Etienne a porté plainte mercredi après-midi suite aux incidents provoqués par ses supporters dimanche soir lors du derby perdu 0-5 à Geoffroy-Guichard contre l'Olympique Lyonnais. Dans un communiqué, l'ASSE a précisé les raison de sa plainte, et cité la célébration de Nabil Fekir comme l'élément déclencheur de l'envahissement du terrain.

« L’AS Saint-Etienne a décidé de porter plainte contre X après l’envahissement du terrain qui a provoqué l’interruption du match contre l’OL, dimanche dernier au stade Geoffroy-Guichard. Le club condamne avec fermeté les actes d’individus isolés qui n’étaient pas contrôlés par les responsables des groupes ultras, lesquels avaient cessé toute activité et commencé à quitter le stade après le quatrième but inscrit par l’équipe lyonnaise. L’ASSE déplore ces incidents qui se sont produits lors de la scène de joie de Nabil Fekir, consécutive au cinquième but lyonnais, mais souligne la bonne concertation avec les autorités publiques et les représentants de la Ligue de Football Professionnel pour permettre la reprise du match que le club a mené à son terme », explique l'AS Saint-Etienne, qui dédouane ainsi ses groupes officiels de supporters, histoire de ne pas se fâcher avec des fans très précieux.