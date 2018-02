ASSE : Ntep est cash sur son avenir à l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato.

Peu en vue à Wolfsburg, Paul-Georges Ntep a accepté de finir la saison en prêt sans option d’achat à l’AS Saint-Etienne.

Pour l’ailier de 25 ans, c’est l’occasion idéale de redonner un nouvel élan à sa carrière. Et c’est aussi l’opportunité de fuir son club allemand où le Franco-Camerounais s’estime barré par la concurrence. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre a donc tout intérêt à briller pour convaincre les Verts de négocier un éventuel transfert définitif au mercato estival.

« Ce sont des discussions qui peuvent avoir lieu entre les deux clubs, je suis prêté sans option d’achat pour l’instant. Je dois être avant tout performant avec l’ASSE le plus rapidement possible mais si jamais mon parcours ici se passe bien, les choses peuvent évoluer en fin de saison, a envisagé Ntep au micro de Canal+ Sport. Wolfsburg a beaucoup recruté cet hiver, je vais avoir une discussion avec le club en juin prochain pour faire un point sur mon avenir. »

« Je me sens bien ici »

« Ce qui est certain, c’est que je me sens bien à Saint-Etienne, je reprends du plaisir à jouer au foot, c’est le plus important, a-t-il souligné. Après, il y a des aspects notamment financiers que je ne maîtrise pas, ça sera aux deux clubs de décider. Je ne suis pas dans la tête des dirigeants stéphanois mais moi je me sens bien ici, on parlera de mon avenir plus tard, aujourd’hui l’important est que l’ASSE remonte au classement. » Il faudra effectivement aider le club à se maintenir en L1 avant de penser à un transfert.