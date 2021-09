ASSE : Norodom Ravichak officiellement candidat au rachat des Verts !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Comme fortement pressenti ces derniers jours, le prince cambodgien Norodom Ravichak est candidat au rachat de l’AS Saint-Etienne.

Le bruit court depuis plusieurs jours, c’est maintenant confirmé. Le prince cambodgien Norodom Ravichak est un candidat au rachat de l’ASSE. Dans une interview accordée à RFI, ce dernier a confirmé les rumeurs. « Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Etienne. C’est un club qui m’est très cher » a fait savoir Norodom Ravichak avant d’en dire plus sur ses intentions et les moyens dont il dispose pour aider Saint-Etienne à retrouver les sommets.

Norodom Ravichak dévoile ses ambitions

« Je suis passionné par le football et j’ai grandi en m’enthousiasmant pour le championnat français et bien sûr pour l’équipe de France. C’est ainsi que j’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE qui occupe une place à part parmi les très grands clubs de l’hexagone. Grâce à mes divers réseaux d’affaires, j’ai pu rencontrer des personnalités du monde du football et de fil en aiguille prendre connaissance du projet de vente de l’ASSE il y a quelques mois. Mon but aujourd’hui est de prendre soin de Saint Etienne et de tous ceux qui œuvrent pour que ce club retrouve la place qui est la sienne dans le football français et européen. Si nous nous entendons, j’apporterai des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre à Saint Etienne de retrouver sa splendeur » a-t-il expliqué. A en croire les informations relayées par RMC Sport, un dépôt de garanti de 100 millions d’euros a été effectué auprès du cabinet de conseil KPMG. Pour rappel, le 13 avril dernier, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer annonçaient officiellement leur volonté de vendre l’ASSE. Cinq mois plus tard, un acheteur clairement identifié s’est donc positionné. Reste maintenant à voir si l’opération ira au bout, ce que souhaitent certainement les supporters stéphanois.