ASSE : Noël est gâché, ce joueur craque

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Étienne finit l'année 2021 à la dernière place du classement de Ligue 1, la défaite contre Nantes ayant creusé un premier écart avec le barragiste. Et cela plombe les joueurs.

L’effet Pascal Dupraz aura duré 90 minutes du côté de Saint-Étienne, puisqu’après une qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France, les Verts sont retombés de haut contre Nantes dans un Geoffroy-Guichard qui croyait pourtant au miracle. Résultat, non seulement l’ASSE est à la 20e place du classement de Ligue 1, mais en plus avec 12 points, un total incroyablement faible, les joueurs de Dupraz sont à 4 points du barragiste et à 5 longueurs de Bordeaux, 17e. Pour le Peuple Vert, le repas de Noël sera à base de soupe à la grimace, et il en sera de même pour les footballeurs stéphanois, tous sous le choc d’une première moitié de saison cataclysmique. Même si tout n’est perdu pour Sainté, ce qui est déjà miraculeux avec un tel nombre de points, il est clair que ces courtes vacances hivernales doivent permettre de digérer cela afin de vite repartir au combat. Mais cela ne sera pas facile.

Sauver l'AS Saint-Étienne, les joueurs croient au miracle

Se confiant dans Le Progrès, Yvann Maçon admet que la morosité est grande dans le vestiaire stéphanois. « On est en vacances, mais dans la tête, on va penser à la reprise. On va se demander comment inverser ces mauvais résultats. Ce sera des vacances, mais du coup, ça gâche un peu. Ce n’est pas agréable. On a un seul mot d’ordre : revenir et travailler pour quitter cette 20e place. Comme tout le monde, on en a marre », avoue le défenseur stéphanois, qui résume un peu l’état d’esprit général du côté de l’AS Saint-Étienne. Répondant lui aussi au quotidien régional, Arnaud Nordin affiche le même discours : « Ça fait chier, mais on ne va pas lâcher, il faut qu’on sauve ce club mythique. Il nous reste beaucoup de rencontres pour rattraper le coup et il faut qu’on le fasse dès le premier match. ». Après un premier match en Coupe de France, l'ASSE reprendra la Ligue 1 par un déplacement à Angers le dimanche 9 janvier. L'opération maintien débutera.