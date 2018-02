ASSE : Neymar à l'ASSE, c'est pas demain la veille

Dans : ASSE, Ligue 1.

Vendredi, l'AS Saint-Etienne a enfin signé le contrat avec Saint-Etienne Métropole afin de définir la manière dont le club pourra utiliser Geoffroy-Guichard lors des douze prochaines années. Après des négociations très tendues, les élus ayant tout de suite refusé l'idée d'une vente du Chaudron à l'ASSE, l'accord permet aux deux parties d'avancer. Et cela va se traduire notamment par l'installation d'une nouvelle sono, d'un système de vidéo-surveillance plus adapté, mais également une amélioration des conditions d'accueil pour les partenaires et la possibilité de louer des bureaux à des entreprises... De quoi forcément doper les recettes de l'AS Saint-Etienne.

Mais Roland Romeyer, qui gérait ce dossier de longue date, a rapidement calmé ceux qui voient dans ce contrat une manière pour l'AS Saint-Etienne de faire un énorme bond en avant sur le plan financier. « Il ne faut pas croire pour autant que nous allons du coup faire des bénéfices exceptionnels qui changeront le visage du club. On ne recrutera pas Neymar… », a très clairement prévenu Roland Romeyer, histoire de donner une image qui parle à tout à tout le monde. L'ASSE va enfin pouvoir avancer dans l'aménagement de Geoffroy-Guichard, mais ne pourra pas viser ce que fait...l'OL avec le Groupama Stadium.