ASSE ‍: Le mercato commence, Sainté fonce en Algérie

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Pour réussir son retour en Ligue 1 la saison prochaine, l’AS Saint-Etienne entend bien recruter de nouveaux joueurs capables de ramener le club du Forez à sa place dans l'échiquier du football français.

L’ASSE a vécu une fin d’exercice 2023-2024 complètement folle, avec sa victoire face à Metz aux barrages au terme d’un match retour fou et d’un but libérateur à la fin de la prolongation, mais aussi avec la vente du club. En effet, lundi dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont lâché Sainté à la société Kilmer Sports. Sous l'égide de leur nouveau président, Ivan Gazidis, passé par le Milan AC ou Arsenal, les Verts vont se montrer actifs sur le prochain mercato estival.

Andy Delort, le renfort offensif des Verts ?

Alors que Sainté doit faire venir des renforts à tous les postes ou presque pour être au niveau d’une L1 à 18, deux noms sont déjà évoqués du côté du Chaudron. Le premier d’entre eux est… Andy Delort. Parti au Qatar l’été dernier après un cuisant échec à Nantes, l’international algérien se verrait bien revenir en France pour finir sa carrière sur une bonne note. Et si Montpellier, le club où il a particulièrement brillé, s’intéresse à lui, Olivier Dall'Oglio aimerait bien voir Delort débarquer à Saint-Etienne, d’autant plus qu’il est libre de tout contrat.

Un milieu algérien pour remplacer les départs

L'ASSE surveille les performances d'un international algérien. Il est l'une des premières pistes dans ce mercato qui s'annoncent nombreuses. #ASSEhttps://t.co/Zt9xv6eRG4 — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) June 9, 2024

Outre Delort, Sainté vise aussi un autre Algérien en la personne d’Adem Zorgane. Selon les informations du site Peuple Vert, l’ASSE suit effectivement le milieu de terrain avec attention. Auteur d’une bonne saison sous le maillot de Charleroi en Belgique, le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2027, est estimé autour des 5 millions d’euros. Tenté à l’idée de rejoindre la L1 et un club historique comme Sainté, Zorgane pourrait venir renforcer l’entrejeu de club stéphanois en vue de la saison prochaine. Surtout que l’ASSE devrait perdre des éléments majeurs comme Aimen Moueffek, en fin de contrat, ou Dylan Chambost, potentiellement intéressé pour rejoindre la MLS. Entre ces dossiers et tous les autres, l’été s’annonce donc chaud dans le Forez.