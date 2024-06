ASSE ‍: Aulas se venge et c'est Caïazzo qui paie

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas a l'art de la petite phrase, et les supporters stéphanois le détestaient souvent pour cela. Mais cette fois, il n'est pas certain qu'ils seront déçus de la dernière sortie de l'ancien patron de l'OL.

Dans la foulée de la remontée de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 et de la vente du club à Kilmer Sports, Bernard Caïazzo est sorti de son mutisme, lui qui se faisait très discret depuis plusieurs années. Et si le désormais ancien propriétaire de l'ASSE revient au premier plan, c'est pour dire combien il a été important dans cette opération. Mais Bernard Caïazzo a aussi voulu profiter de cet instant pour envoyer un petit missile à destination de Jean-Michel Aulas, et cela même si ce dernier n'est plus le patron de l'Olympique Lyonnais. L'ancien dirigeant des Verts a en effet confié dans L'Equipe que durant ses années de présence à la LFP, il pesait bien plus lourd que son homologue de l'OL. Bien évidemment, il a franchi une ligne et la réponse a été rapide.

Aulas règle son compte à Caïazzo

Dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas a profité d'une réponse sur l'AS Saint-Etienne pour régler son compte en une seule phrase à Bernard Caïazzo et sa soi-disant puissance dans les instances du football. « Je suis ravi que Saint- Etienne remonte en Ligue 1, que l’on ait à nouveau des derbys, et que l’équipe qui arrive soit d’une très grande qualité au niveau du management. Je connais bien Ivan Gazidis, qui est un ami. Je l’ai dit à Roland Romeyer quand j’étais là-bas pour le France-Angleterre féminin, c’est quelqu’un de très bien que j’ai connu pendant 10 ans à Arsenal, puis après au Milan AC. Il était administrateur de l’association des clubs européens l’ECA, comme moi. Mais où ne participait évidemment pas Bernard Caïazzo », a lancé l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais, histoire de lui montrer qui c'était Raoul.