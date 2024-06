Euro 2024 ‍: L'Angleterre peut dire merci à Bellingham

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Angleterre - Serbie 1-0

But pour l’Angleterre : Bellingham (13e).

L’Angleterre a eu toutes les peines du monde à se défaire de la Serbie, pour son lancement de l’Euro 2024. Le seul but de Jude Bellingham a aussi au bonheur des Three Lions, grâce à un coup de tête du joueur du Real Madrid sur un centre de Bukayo Saka (1-0, 13e). Progressivement, après une première demi-heure très compliquée, la Serbie est sortie de sa coquille pour même dominer la seconde période. Si Harry Kane d’un coup de tête rageur a trouvé la barre, le jeu anglais était totalement apathique, laissant les joueurs de Dragan Stojkovic y croire jusqu’au bout. Pas suffisant pour inverser la tendance, et l’Angleterre s’en sort donc avec une précieuse victoire qui lui permet de lancer son Euro de façon très positive sur le plan comptable. Surtout que, dans l’autre match de ce groupe, le Danemark et la Slovénie ont fait match nul 1-1, ce qui laisse la formation de Gareth Southgate seule en tête.