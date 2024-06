La Vente OM balayée, l'ASSE ça va être énorme

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Le changement de propriétaire d'un club historique de Ligue 1 a bien été validé, mais c'est à l'ASSE et non à l'OM qu'il a eu lieu. Et désormais, les Verts vont avoir des moyens financiers à faire pâlir Frank McCourt.

Frank McCourt a remis la main à la poche en ce début du mois de juin, afin de permettre à l’OM de passer la DNCG sans encombre et de débuter son mercato pour investir et donner les moyens à Pablo Longoria. Une louable intention qui oblige encore une fois le propriétaire américain à lâcher plusieurs dizaines de millions d’euros. Pas forcément l’attitude d’un businessman sur le point de vendre son club, comme l’annoncent les informateurs spécialisés sur le rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite.

Mieux qu'à l'OL et à l'OM

En attendant, il y a un club qui a changé de mains tout récemment, c’est l’AS Saint-Etienne qui est passé sous pavillon canadien. L’homme d’affaire Larry Tanenbaum a pris les commandes en rachetant 100 % des parts de Roland Romeyer et Bernardo Caïazzo, ce qui a une grande importance aux yeux de Bernard Lions. Journaliste pour L’Equipe spécialiste des Verts qu’il suit depuis fort longtemps, Lions a tenu à confier son énorme optimisme au sujet du nouveau projet du club promu en Ligue 1 cette saison. Cela peut faire très mal avec de gros moyens financiers et un responsable en chef très respecté qui est Ivan Gazidis.

« Plusieurs personnes étaient censées venir au départ, dont M. Pagliuca qui est déjà majoritaire à l’Atalanta Bergame. Et en fait, ils ne se sont pas vraiment entendus. C’est pourquoi Larry Tanenbaum a créé Kilmer Sport pour que la structure détienne 100% de l’ASSE. Il n’y a pas 3-4 actionnaires comme M. Textor à l’OL. Il va être tout seul. Et c’est une pointure qui s’entoure de pointures. Je suis extrêmement confiant. Le club est sauvé financièrement par des personnes du monde du football et par une fortune équivalente à trois fois celle de McCourt à Marseille. Il faut souligner que le club était à l’agonie. Que demander de plus ? », a tenu à souligner Bernard Lions, pour qui l’ASSE est désormais entre de très bonnes mains, riches et compétentes.

L’occasion donc de glisser un petit tacle à Jean-Michel Aulas, ne serait-ce que pour souligner la qualité d’Ivan Gazidis, qui va désormais gérer l’AS Saint-Etienne, normalement sur les prochaines années. « Comme le disait un président de banlieue (Jean-Michel Aulas), Gazidis est surdimensionné pour l’ASSE. Je vous rappelle qu’il est membre fondateur de la MLS, PDG d’Arsenal pendant 9 ans et à Milan où il a tout remis en place en trois ans après le titre de champion d’Italie. C’est une réussite sportive incroyable et incontestable », a livré le journaliste qui a suivi de A à Z la vente de l’ASSE, et estime que les supporters peuvent se réjouir d’avoir un nouveau propriétaire de ce niveau.