ASSE : Monnet-Paquet fait une promesse très forte à l'AS Saint-Etienne

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Kevin Monnet-Paquet a retrouvé depuis deux matches le chemin de la Ligue 1, même si l'attaquant de l'ASSE s'est contenté de 27 minutes de jeu contre Rennes et 9 contre Dijon. Touché à un genou la saison passée, Monnet-Paquet a travaillé dur pour récupérer ses moyens et cela semble désormais chose faite. Reste que pour lui, un autre sujet va commencer à se profiler, celui de son avenir. Car Kevin Monnet-Paquet arrive en fin de contrat à l'AS Saint-Etienne et forcément cela pourrait le préoccuper.

Se confiant dans Le Progrès, l'attaquant des Verts affirme ne pas se focaliser sur cela et veut tout donner pour l'ASSE quoi qu'il advienne. « Des rumeurs sur mon départ au dernier mercato ? C’est une réflexion liée à ma situation contractuelle. Parfois il faut anticiper. Le club s’orientait vers un renouvellement de son effectif. Si j’avais trouvé chaussure à mon pied, il ne m’aurait sans doute pas retenu. Je devais soigner mon genou, j’avais plus la tête à ça qu’à autre chose. Ma priorité était de retrouver les terrains. Je suis là, content d’y être. Je vais tout faire pour aider l’équipe. Je ne me prends pas la tête avec une prolongation. Je ne suis pas stressé. Je veux retrouver mes capacités, me donner à fond et que le club fasse une bonne saison. Une sécurité de prolonger ? Bien sûr mais si demain on me dit que l’on ne prolonge pas mon contrat, cela ne changera en rien ma façon d’être sur le terrain. Ce n’est pas quelque chose qui m’empêche de dormir. Je serais toujours à fond, toujours concerné », promet Kevin Monnet-Paquet, qui ne se cachera pas derrière sa situation pour justifier ses performances.