ASSE : Même un enfant de 10 ans gérerait mieux la crise à l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

C’est officiel depuis la 19e journée : Jean-Louis Gasset est l’entraîneur n°1 de l’AS Saint-Etienne. Pendant plusieurs semaines, l’ancien coach de Montpellier a assisté Julien Sablé, mais le club du Forez a finalement décidé de changer les positions il y a quelques jours. Une décision logique et pleine de bon sens selon Denis Balbir, journaliste particulièrement attentif à l’actualité de l’AS Saint-Etienne. Selon lui, cette décision arrive même trop tard...

« Pour le remplacer, les Verts ont aussi fait les choses à l’envers en prenant Jean-Louis Gasset et en nommant Julien Sablé. C’est donc le plus jeune des deux qu’on envoie au feu ? Comment on peut, dans cette situation qui est celle de l’ASSE, opter pour un choix comme celui-là ? Ok, on joue sur la fibre verte mais cela nuit à Julien Sablé, lequel se retrouve en difficulté et donne l’impression d’être un joueur du vestiaire qu’on a propulsé à ce poste. Il fait ce qu’il peut. Après, si j’étais dirigeant, j’aurais mis Jean-Louis Gasset en entraîneur principal. Même pour un enfant de dix ans, la logique aurait été de mettre l’entraîneur d’expérience au poste de n°1 et l’entraîneur qui n’a drivé que des équipes de jeunes en n°2 le temps qu’il continue son apprentissage. Bon, l’inversion a finalement eu lieu mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? » a balancé Denis Balbir sur son blog publié sur But Football Club. Désormais, l’ASSE devra se relancer avec Jean-Louis Gasset aux manettes, assisté par le duo Printant-Sablé.