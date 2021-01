ASSE : Stéphane Ruffier officiellement viré !

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a officialisé ce lundi le licenciement avec effet immédiat de Stéphane Ruffier à moins de six mois de la fin de son contrat.

C'est la fin d'un long feuilleton commencé il y a presque un an, et malheureusement il ne se termine pas très bien. Après plusieurs mois de polémiques et de rendez-vous, l'ASSE a annoncé ce lundi que Stéphane Ruffier était licencié. « Après la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du joueur, l’AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021. Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement. L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution », indiquent les dirigeants stéphanois.

Le gardien de but des Verts avait été mis sur la touche par Claude Puel en début d'année 2020, ce qui avait provoqué la colère de son agent, lequel avait eu des mots graves à l'encontre de l'AS Saint-Etienne. Depuis, Stéphane Ruffier était dans le collimateur, d'autant plus qu'il était encore le plus gros salaire de l'ASSE. Après plusieurs recommandés suite à des événements intervenus à l'entraînement ou à l'Etrat, le couperet est tombé. Les Verts vont faire l'économie de son salaire pendant six mois, mais l'affaire va directement aller aux Prud'hommes.