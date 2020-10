ASSE : Mediapro a bloqué le mercato de Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne, informés des soucis de Mediapro fin septembre, ont rapidement décidé de stopper le mercato des Verts.

Gouverner c’est prévoir, et du côté de l’AS Saint-Etienne on a bien compris en toute fin de mercato que la situation allait être rapidement explosive entre Mediapro et la Ligue 1. Bernard Caïazzo, patron de Première Ligue, et considéré comme proche de Vincent Labrune, a visiblement réagi de toute urgence lorsqu’il est apparu que le diffuseur n’allait pas pouvoir régler la deuxième échéance du contrat qui le lie à la LFP. Selon Le Parisien, compte tenu de l’orage qui se profilait, les dirigeants de l’ASSE ont immédiatement appuyé sur le frein sur le marché des transferts, malgré l’énorme manne financière liée à la vente de Wesley Fofana à Leicester.

Plutôt que de dépenser une partie de ce pactole, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont tranché dans le vif. « D’autres se félicitent néanmoins d’avoir eu peur au bon moment. A l’image de Saint- Etienne, qui vient de vendre pour une somme record (35ME+5ME de bonus) son jeune défenseur Wesley Fofana à Leicester. L’idée était d’utiliser une partie de la somme pour recruter. Mais, fin septembre, le club a appris les atermoiements de Mediapro et décidé, en urgence, de conserver la totalité de sa manne financière », explique le quotidien francilien. Une décision qui avec du recul était la bonne, même si les Verts ne peuvent évidemment pas tenir des siècles si les droits TV du football ne sont pas payés un jour ou l'autre. Car les crédits s'accumulent et il faudra bien les payer un jour, la LFP ne pourra pas faire des miracles longtemps.