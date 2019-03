ASSE : Mais non les Verts ne sont pas morts !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a pris une claque dimanche soir à Marseille, les Verts étant désormais cinquièmes de Ligue 1 derrière l'OM. Mais si forcément ce scénario ne fait pas le bonheur des supporters de l'ASSE, lesquels rêvaient de mettre fin à une période de 40 ans sans victoire au Vélodrome, Jean-Louis Gasset relativise l'importance de ce résultat négatif. En vieux routier du Championnat de France, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne sait que la route est encore longue d'ici la 38e journée et il refuse de céder au pessimisme.

« Cela ne fait pas plaisir de se faire doubler mais on dira qu’on est cinquième et qu’il reste onze matches. On reçoit six fois, dont Lille qui sera un match dangereux (sic). Il faut continuer avec tous les malheurs qu’ils nous arrivent. Un coup c’est KMP, un coup Silva, un coup Perrin. Il faut faire le dos rond et finir du mieux possible. Si on termine cinquième, on sera dans nos objectifs », a rappelé Jean-Louis Gasset, qui tient à remettre gentiment les pendules à l'heure concernant les ambitions de l'AS Saint-Etienne cette saison en Ligue 1.