ASSE : Maçon blindé par Saint-Etienne

L'AS Saint-Etienne a officialisé la prolongation de contrat d'Yvann Maçon, le jeune latéral international Espoirs de 22 ans.

Les Verts veulent rapidement sceller l'avenir de leurs meilleurs jeunes, et cela s'est confirmé ce lundi puisque l'ASSE a annoncé qu'Yvann Maçon avait prolongé son contrat, Saint-Etienne ne précisant pas la durée de l'engagement de celui qui est international avec les Espoirs tricolores. « Cette prolongation de contrat montre que le coach et les dirigeants comptent sur moi. Je suis très touché par cette grande marque de confiance. Je suis d'autant plus reconnaissant envers le club que j'ai connu une grave blessure. J'ai beaucoup appris de cette épreuve. Je me dis que c'est un mal pour un bien. J'essaie de ne pas me projeter sur cette nouvelle saison, je veux avancer étape par étape », a confié, sur le site officiel de l’ASSE, Yvann Maçon. Pour Claude Puel, cette prolongation est forcément une bonne chose : « Je suis très heureux de la prolongation d'Yvann comme de celles de nos jeunes joueurs qui ont récemment décidé de s'inscrire dans la durée avec l'ASSE. Nous allons continuer à accompagner sa progression, stoppée la saison dernière par une blessure. Yvann doit reprendre le fil de sa carrière en s'appuyant sur ses qualités de défenseur moderne. Il est doté d'une bonne lecture du jeu, va vite, sait défendre et a montré ses capacités d'adaptation en s'imposant dans le couloir gauche. Il a toujours fait preuve une grande envie d'apprendre. Son état d'esprit correspond aux valeurs du club et constitue un atout. »