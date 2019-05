ASSE : Ligue des Champions ou pas, M’Vila menace de partir

Dans : ASSE, Mercato.

Longtemps dans l’ombre cette saison, l’AS Saint-Etienne ne peut plus se cacher dans le sprint final.

Quatrièmes de Ligue 1 à trois journées de la fin, les Verts sont revenus à un petit point du podium, et plus précisément de la troisième place occupée par l’Olympique Lyonnais. Autant dire que le club stéphanois rêve de chiper le rang du rival et de disputer la prochaine Ligue des Champions. C’est notamment l’objectif de Yann M’Vila (28 ans), qui serait encore plus épanoui à Saint-Etienne avec ce billet européen en poche.

« Je suis très content ici, de tout. De la ville, a confié le milieu de terrain à France Bleu. Quand je fais mes courses à Auchan, je ne suis pas emmerdé comme si j'étais dans une grande ville. Certaines personnes vont venir te parler en bien. Ça fait chaud au cœur. Je me sens épanoui sur le terrain. C'est que du bonheur ! La cerise sur le gâteau serait de réussir quelque chose de grandiose comme la Ligue des Champions. Ce serait un exploit, voire un miracle. » Mais cela n’empêcherait pas forcément M’Vila de partir si l’ASSE ne conservait pas l’entraîneur Jean-Louis Gasset.

L’avertissement de M’Vila

« Les gens ne peuvent pas savoir mais il se passe beaucoup de choses en interne, que je ne retrouverais peut-être pas avec un nouveau coach. C'est lui qui m'a fait venir ici. S'il est amené à partir je pense que je partirai aussi, a prévenu l’ancien Rennais. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. On en parlera après. On est focalisés sur cette fin de saison. On va essayer de réaliser un sans-faute. On est impatient d'être à vendredi, de voir la ferveur du public et de leur offrir une victoire. On sent ce peuple vert derrière nous. On a envie de lui rendre la confiance qu'il nous apporte. » Comme d’habitude, le public stéphanois répondra présent face à Montpellier.