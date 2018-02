ASSE : Les Verts visent Amiens pour en finir avec cette malédiction

Dans : ASSE, ASC, Ligue 1.

Relancée après sa victoire face à Caen (2-1) le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne tentera de confirmer sur le terrain d’Amiens samedi soir. Une mission difficile pour les hommes de Jean-Louis Gasset.

Pour commencer, le promu aura à coeur de prendre des points contre un concurrent direct pour le maintien. Qui plus est face à un adversaire en grande difficulté hors de ses bases. En effet, les Verts restent sur six défaites consécutives à l’extérieur en Ligue 1 ! Leur dernier succès loin de Geoffroy-Guichard remonte au 16 septembre dernier, c’était à Dijon (0-1, 6e journée). Une anomalie à corriger au plus vite pour les coéquipiers de Kévin Monnet-Paquet.

« On va à Amiens qui est à un point de nous au classement. C'est un concurrent pour le maintien. Au Stade de la Licorne ce n'est jamais simple, a prévenu l’ailier stéphanois sur Onzéo. C'est une équipe qui est physique et dynamique, ça va être très compliqué. En cas de victoire, on peut prendre un peu nos distances avec la zone de relégation, ce serait une bonne chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à l'extérieur, si l'on peut prendre quelque chose là-bas, on ne va pas se priver. »

Une nouvelle saison pour les Verts

D’autant que l’ASSE peut compter sur ses renforts du mercato dont Yann M’Vila, Paul-Georges Ntep et Neven Subotic. « Les recrues sont des joueurs d'expérience, on connaît leur passé. C'est important pour booster l'équipe et on en avait besoin, a reconnu KMP. C'est comme une nouvelle saison qui commence, on repart sur un nouveau cycle et on espère que la deuxième partie de saison va être beaucoup plus positive que la première. » Avant la 24e journée, Saint-Etienne possède deux points d’avance sur le barragiste Troyes.