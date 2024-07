ASSE ‍: Les Verts ne s’arrêtent plus, une nouvelle recrue arrive

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

Très actifs en ce début de mercato, les Verts préparent bien leur retour en Ligue 1 et ont déjà bouclé des jolis coups sur le marché des transferts. Ce n’est sans doute pas fini car l’ASSE est sur le point d’enregistrer le renfort d’un milieu de terrain.

L’AS Saint-Etienne a réussi son pari. Le club du Forez a retrouvé l’élite du football français seulement deux ans après être descendu. Désormais, l’objectif est d’être compétitif et le groupe d’Olivier Dall’Oglio a déjà frappé fort sur le marché des transferts avec la signature de Yunis Abdelhamid, le défenseur central qui évoluait à Reims et qui a privilégié le projet stéphanois plutôt qu’aller à Brest, pourtant qualifié en Ligue des Champions. Les Verts vont également boucler l’arrivée de Zuriko Davitashvili (Bordeaux) contre 6 millions d’euros et de Ben Old en provenance de l'Océanie. Mais ce n’est pas tout, car Saint-Etienne est sur le point d’enregistrer l’arrivée d’une quatrième recrue, cette fois au poste de milieu de terrain. Augustine Boakye, évoluant en première division autrichienne, doit être la nouvelle recrue stéphanoise d’après les informations de Foot Mercato.

Saint-Etienne va boucler l’arrivée de Boakye

Le joueur de 23 ans évolue à Wolfsberger et sort d’une saison réussie puisqu’il a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 26 rencontres de championnat. Des performances qui ont permis au Ghanéen d’être dans le viseur de l’ASSE. Sous contrat avec sa formation jusqu’en 2027, son futur transfert doit se situer aux alentours de 3 millions d’euros avec 2 autres millions d’euros de bonus. Il est ainsi attendu en France dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat dont la durée n’a pas fuité. En attendant certains départs, l’effectif 2024/2025 de Saint-Etienne prend de plus en plus forme. Après la prolongation de contrat d’Aïmen Moueffek et le renfort de joueurs connaissant déjà le Championnat de France, les Verts sont déterminés à apporter de la qualité à un effectif qui a besoin de continuité pour exister en Ligue 1.