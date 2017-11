ASSE : Les Verts aussi faibles, Riolo n'en revient pas

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

En clôture de la 12e journée, l’ASSE a explosé dans le derby face à Lyon. Tandis que les Verts avaient l’occasion de revenir à un point de son adversaire du jour, ils se trouvent désormais largués dans la course au top 4 du championnat. Mais au-delà de l’aspect comptable, c’est évidemment la prestation d’ensemble de l’équipe d’Oscar Garcia qui inquiète. Après la rencontre face à l’OL, Daniel Riolo était effaré par le niveau de jeu affiché par l’actuel 6e de Ligue 1.

« Saint-Etienne est vraiment une équipe très faible. Je ne vois pas un joueur au-dessus du lot, je ne vois pas d’équipe… Ils ne sont pas bons, c’est incohérent tactiquement. Lyon a géré très facilement et a affiché une supériorité folle, incarnée par Fekir. Lyon est supérieur tout simplement et Sainté n’y peut pas grand-chose. Quand au début de la seconde période Lacroix prend un rouge, c’est terminé. Ce match n’aura finalement duré que 5-10 minutes » a lancé le journaliste sur les ondes de RMC. Assurément, les absences de Loïc Perrin, Loïs Diony ou encore de Rémy Cabella ont pesé bien trop lourd pour des stéphanois amorphes, sans idées et sans génie. Une réaction sera attendue dès la prochaine journée contre le LOSC. Mais face aux hommes de Marcelo Bielsa, qui viennent de relever la tête à Metz, l’affaire ne sera pas simple…