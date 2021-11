ASSE : Les supporters vont mettre le feu, malgré le huis clos !

Dans : ASSE.

Par Baptiste Mulatier

Les supporters de l’AS Saint-Etienne n’en peuvent plus. Quatre groupes de supporters appellent au rassemblement avant le match à huis clos dimanche contre Clermont.

L’ASSE vit un début de saison absolument cataclysmique. Les hommes de Claude Puel occupent la dernière place du classement de Ligue 1 avec six petits points. Et pour cause, ils n’ont pas gagné un seul de leurs douze matchs de championnat. Avec six défaites et six nuls, le bilan est désastreux pour un club de cette envergure. L’inquiétude grandit alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont toujours pas trouvé de repreneurs. Claude Puel est lui toujours en place, malgré les résultats et la pression des supporters. Ces derniers comptent bien exprimer leur colère, encore une fois, deux semaines après les incidents contre Angers qui avaient largement retardé le début de la rencontre.

Un appel au rassemblement avant le match à huis clos contre Clermont

Quatre groupes de supporters appellent au rassemblement avant le match de dimanche à 15h contre Clermont, qui se déroulera à huis clos suite aux événements survenus lors du dernier match à domicile. Les Magic Fans, les Indépendistes Stéphanois, l’Union des supporters stéphanois et les Green Angels ont signé le communiqué. Une marche aura lieu du Zénith de Saint-Etienne jusqu’au stade. Les supporters invoquent plusieurs raisons : « Tu veux voir démissionner Claude Puel, tu n’en peux plus de la gestion ridicule de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, tu veux une équipe digne de son public, tu aimes ton club et tu ne veux pas le voir évoluer en seconde division, alors viens faire entendre ta voix », peut-on lire sur l’affiche mobilisatrice. L’ambiance s’annonce une nouvelle fois tendue aux abords de Geoffroy Guichard dans quelques jours. La tension ne fait que monter depuis quelques semaines à Saint-Etienne.