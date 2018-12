ASSE : Les supporters le kiffent, Khazri sait précisément pourquoi

Dans : ASSE, Ligue 1.

Toujours regretté par les supporters de ses anciens clubs, Wahbi Khazri n’a pas pris longtemps à s’acclimater à sa nouvelle équipe de l’AS Saint-Etienne. Le Tunisien s’est rapidement imposé comme un élément fort des Verts, et c’est fort logiquement qu’il est devenu l’un des chouchous de Geoffroy-Guichard. Interrogé par France Football, l’ancien attaquant du Stade Rennais sait précisément pourquoi il a la cote auprès des supporters foréziens. Selon lui, c’est avant tout son état d’esprit irréprochable qui plaît aux fans. Et rajoutez à cela la technique et l’efficacité d’un Wahbi Khazri, et vous avez forcément un joueur très apprécié, aussi bien en interne qu’en externe.

« Je suis heureux d’être ici parce que je m’épanouis, parce que j’ai vraiment été bien accueilli par tout le monde, staff, joueurs, dirigeants, supporters, et ça aide beaucoup. Je prends du plaisir, j’essaie d’en donner, je me sens bien. Comment ne pas être content de mon choix ? Je ne triche pas, je donne tout, et je pense que les gens le ressentent. Je sais ce que je vaux. J’ai mes défauts, mais je donne toujours le maximum pour le club dans lequel je suis. L’an dernier, j’étais prêté à Rennes et j’étais vice-capitaine, je pense que cela signifie quelque chose. Partout où je passe, j’essaye de transmettre certaines valeurs, de démontrer chaque jour combien c’est important de ne pas tricher. L’union dans un club, c’est essentiel pour avancer. Regardez le Real Madrid. Ils ont les moyens d’acheter tous les joueurs qu’ils veulent, mais s’ils viennent de gagner trois fois d’affilée la Ligue des champions, c’est parce qu’ils avaient un coach exceptionnel, Zizou, qui a su entretenir cet esprit de groupe, ce côté famille. C’est dans les moments difficiles que tu vois une famille. Je ressens ça à Sainté. Contre Nantes (30 novembre), on est à 0-0 à la pause. Dans d’autres stades, on se serait fait siffler. Ici, on vous encourage, on vous motive et on marque trois buts dans le dernier quart d’heure » a expliqué Wahbi Khazri, lequel ne semble pas (du tout) regretter son choix d’avoir signé à l’AS Saint-Etienne cet été. Pourtant, il ne manquait pas de propositions…