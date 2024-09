ASSE ‍: Les nouveaux propriétaires appellent une légende

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Passée dans les mains de Kilmer Sports juste après avoir fêté la montée en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne n'oublie pas son histoire, même dans les temps difficiles.

Avec une seule victoire en cinq matchs et une rouste prise vendredi dernier à Nice, les Verts ne feront pas les malins au moment d'aborder le déplacement de dimanche après-midi à la Beaujoire pour y défier le FC Nantes dans l'un des plus grands classiques du championnat de France. Même si pour l'instant le Peuple Vert veut pousser derrière son équipe sans trop grogner, il est désormais temps que la formation de Dall'Oglio renoue avec la victoire. En attendant, du côté des nouveaux propriétaires de l'AS Saint-Etienne, on connaît l'importance du passé, et on tient à relier l'histoire actuelle des Verts à celle des glorieux ainés. Conscient qu'il doit se faire connaître des légendes stéphanoises, le groupe Kilmer Sports multiplie les initiatives dans ce sens, et ce sera encore le cas lors du déplacement des Verts à Nantes.

Un Ange Vert pour parler de l'AS Saint-Etienne

Si pour le match à Nice, qui s'est terminé par le carnage que l'on sait, en préambule, les dirigeants stéphanois avaient convié Oswaldo Piazza, Felix Lacuesta et Julien Sablé à venir rencontrer des représentants de la nouvelle direction afin de parler du nouveau projet mené à l'AS Saint-Etienne. Ivan Gazidis tient à ce que l'ASSE n'oublie pas ses racines, et c'est ainsi que Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, ses deux émissaires dans le Forez, devraient rencontrer Dominique Rocheteau avant la rencontre à Nantes. On le sait, l'Ange Vert vit désormais en Charente-Maritime, d'où il était originaire, et le déplacement à la Beaujoire sera le plus court pour l'ancien attaquant légendaire de Saint-Etienne et de l'équipe de France. L'occasion pour ce dernier de découvrir ce que les nouveaux propriétaires de l'ASSE veulent faire des Verts, et peut-être aussi de parler de la situation actuelle, Dominique Rocheteau ayant toujours un regard aiguisé sur la Ligue 1.