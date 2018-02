ASSE : Les détails de l’accord pour l’exploitation de Geoffroy-Guichard

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ce vendredi lors d’une conférence de presse, Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, et Roland Romeyer, président du directoire du club, ont officialisé l’accord trouvé pour la gestion et l’exploitation du Stade Geoffroy-Guichard.

Le deal demeure assez simple, mais semble clairement satisfaire tout le monde. La ville de Saint-Etienne conserve la propriété du stade, mais laisse l’entière exploitation du stade au club. Un accord valable pour 12 ans, soit jusqu’en 2030. L’ASSE ne rachètera donc pas le stade, et ne récupèrera pas non plus un bail longue durée, mais continuera de verser un loyer peu coûteux. Cela permettra aux Verts d’effectuer les travaux à sa guise pour augmenter les revenus, et aussi d’organiser des manifestations afin de développer le Chaudron et son attractivité.

« L'ASSE souhaitait disposer du stade au quotidien, ce que je comprends pour offrir des prestations supplémentaires aux partenaires. J'ai souhaité donner satisfaction au club et le stade Geoffroy-Guichard sera donc mis à disposition toute l'année aux Verts. J'ai souhaité aller le plus loin possible dans ce que la loi permet. Cet accord aura une durée de 12 ans. Il permet à l'ASSE de construire de nouvelles offres pour conclure de nouveaux partenariats », a fait savoir Gaël Perdriau, qui se félicite ainsi de boucler ce dossier qui durait depuis plusieurs mois, et avait provoqué quelques vives tensions dans le Forez.