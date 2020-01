ASSE : Le vrai Saliba est attendu à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Prêté cette saison à l'AS Saint-Etienne par Arsenal, qu'il rejoindra l'été prochain, William Saliba a un peu de mal et a été perturbé par une sérieuse blessure. Mais les Verts espèrent son retour.

Transféré l’été dernier de l’AS Saint-Etienne pour Arsenal moyennant 30ME, William Saliba passe la saison chez les Verts sous forme de prêt avant de rejoindre les Gunners. Mais celui qui est désormais l’un des défenseurs centraux tricolores les plus chers de la planète football connait une délicate première moitié de saison sous les ordres de Ghislain Printant puis de Claude Puel. Pas apparu au sommet de sa forme durant les premières semaines, William Saliba s’est ensuite sérieusement blessé au pied suite à un coup reçu contre Monaco. Souffrant d’une fissure du cinquième métatarse, le défenseur de 18 ans a disparu en novembre et décembre.

Saliba de retour, les Verts y croient

Alors, du côté de l’ASSE on espère désormais que le futur défenseur d'Arsenal, le vrai, va enfin apporter toutes ses qualités comme il l’avait fait la saison passée. « William Saliba, qui devait stabiliser la défense a laissé entrevoir de belles promesses… Pour l’instant restées sans lendemain. Ce colosse aux pieds d’argile, installé sur un piédestal depuis son transfert à Arsenal, devra encore faire ses preuves à Saint-Etienne avant de rejoindre les Gunner », explique un journaliste du Progrès. Car il est évident qu’avec un William Saliba au meilleur de sa forme, les Verts version Claude Puel auront un sacré atout en plus afin d’éviter une fin de championnat compliquée.