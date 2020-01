ASSE : Le mercato ? Saint-Etienne a un autre rêve

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne débutera son année 2019 contre Bastia-Borgo ce dimanche en Coupe de France avant d'aller défier le PSG mercredi en Coupe de la Ligue. Deux épreuves où les Verts veulent briller.

Même si le dossier du mercato doit agiter les nuits de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, du côté des Verts de l’AS Saint-Etienne on pense surtout à cette double dose de Coupe, puisqu’en l’espace de quatre jours l’équipe de Claude Puel tentera de se qualifier pour la suite de la Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Deux rencontres qui se joueront à chaque fois loin du Chaudron de Geoffroy-Guichard. Un peu dans le dur en Ligue 1 après un mois de décembre calamiteux, sortie par la petite porte en Europa League, l’ASSE version Claude Puel veut profiter des coupes nationales pour reverdir.

Venger l'ASSE après l'Europa League

Même s’il sait qu’il sera dur de s’imposer mercredi face au Paris Saint-Germain, Mathieu Debuchy pense qu’il y a quand même de la place pour l’AS Saint-Etienne cette saison dans au moins une des deux coupes. « Gagner le championnat de France à l’heure actuelle, c’est dur (sourires). La Coupe de la Ligue, ça peut aller très vite. La Coupe de France, c’est plus sur le long terme. Les matches sont compliqués car même si tu peux jouer contre des petites équipes, elles ont envie de bien figurer. Certains clubs font leur saison sur cette compétition. C’est une coupe difficile. En début de saison, c’est toujours l’un des objectifs : soit la Coupe de la Ligue, où le chemin est plus court, soit la Coupe de France. On a envie de réussir dans l’une des deux. On a envie de montrer un autre visage, notamment dans cette Coupe de France. On aimerait aller loin et un peu effacer cette Europa League qui a été décevante », explique, dans Le Progrès, Mathieu Debuchy, qui a remporté la Coupe de France avec Lille en 2011, et la Cup avec Arsenal en 2015 et 2017. A lui d’ajouter l’AS Saint-Etienne à ce palmarès.