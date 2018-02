ASSE : Le mercato rapporte des points, KMP en a la preuve

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Quelques heures après l'encourageant match nul de l'AS Saint-Etienne contre l'Olympique de Marseille (2-2), Kevin Monnet-Paquet est revenu sur ce qui fait la force de son équipe en 2018.

Vendredi, dans un Stade Geoffroy-Guichard enneigé, les Verts ont probablement réalisé leur meilleure partition de la saison face à Marseille. Mené deux fois au score contre une équipe au top de sa forme qui joue le podium en Ligue 1, après des buts de Thauvin et de Sanson, l'ASSE a eu le répondant nécessaire pour arracher un précieux match nul (2-2), grâce à Beric, mais aussi grâce à Monnet-Paquet. Acteur principal de ce match référence, l'attaquant de 29 ans a su se montrer décisif en marquant son deuxième but de la saison. Il savoure ainsi son but, mais surtout le match plein de son équipe, qui aurait selon lui explosé en vol quelques semaines plus tôt.

« Marseille a fait preuve de plus de maîtrise technique que nous en première mi-temps. Mais on n'a rien lâché. On n'a pas volé notre égalisation, même si à la fin, ce fut un peu chaud. On a su faire le dos rond. Dans l'ensemble, on a fait un bon match. En 2017, on aurait pris une valise. Là, on a resserré les boulons. Maintenant, il y a des choses qu'on peut améliorer. On a été menés deux fois, mais on a bien réagi. L'objectif de cette deuxième partie de saison était de reconquérir nos supporters. La première partie, on l'a finie de manière assez critique, un peu lamentable. Un bon recrutement a été fait. On est invaincu à Geoffroy-Guichard en 2018, c'est ce qu'on voulait », a lancé, dans Le Progrès, l'ailier stéphanois, qui n'hésite pas à avouer que le mercato hivernal a permis aux Verts de redresser la barre de manière spectaculaire.