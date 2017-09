ASSE : Le derby ASSE-OL pousse Garcia à une franche mise au point

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Le dimanche 5 novembre prochain, l'AS Saint-Etienne recevra l'Olympique Lyonnais dans ce qui est incontestablement le plus grand et le plus agité derby de Ligue 1. La saison passée, les deux matches avaient été très chauds, l'ASSE étant revenu au niveau de son rival de toujours. Et même si l'on ne connaît pas le classement des deux équipes dans un mois, pour l'instant les Verts sont devant l'OL. De quoi forcément exciter encore plus le Chaudron.

Interrogé sur le futur ASSE-Lyon de novembre, un derby qu'il découvrira mais dont il a forcément beaucoup entendu parler, Oscar Garcia n'est pas du genre à se prendre la tête ou à se lancer dans le mind games avec son homologue de l'Olympique Lyonnais. « Le derby, c’est dans un mois. On a le temps d’en parler. Sinon, ce serait une erreur », a fermement prévenu l'entraîneur espagnol de l'AS Saint-Etienne, pas décidé à déjà entrer dans une éventuelle joute verbale. Et Oscar Garcia fait également passer le message à ses joueurs, histoire que personne ne se laisse aller.