ASSE : Le club explique les incidents avec les supporters

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dans un communiqué publié ce samedi, l'AS Saint-Etienne est revenue sur les incidents qui ont éclaté autour de Geoffroy-Guichard en marge du match contre Monaco. Et le club de préciser qu'il allait dédommager les supporters pénalisés par l'attitude de certains ultras.

« Un groupe d’ultras a forcé l’accès d’un secteur en tribune Henri-Point pour introduire des banderoles. Dès lors, des incidents ont éclaté, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Le flux des entrées a donc été perturbé puis bloqué pour des raisons de sécurité. Une fois la situation maîtrisée, les portes ont été rouvertes. En revanche, aucun incident dans le stade n’a été constaté et la rencontre a pu se dérouler normalement. Tous les supporters munis de billets pour la tribune Henri-Point et qui n’ont pu accéder au stade seront invités lors d’un prochain match de Ligue 1. Des informations plus précises seront communiquées ultérieurement », indique l'AS Saint-Etienne.