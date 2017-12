ASSE : Le clan Garcia accuse Romeyer et Caïazzo du désastre actuel !

Dans : ASSE, Ligue 1.

C'est dans les moments difficiles que l'on compte ses amis, et du côté de l'AS Saint-Etienne Roland Romeyer et Bernard Caïazzo doivent le constater actuellement. Attaqués de partout les dirigeants de l'ASSE doivent assumer les résultats désastreux de ces dernières semaines et le classement actuel des Verts. Du côté de leurs détracteurs, les deux présidents savent que même s'il est silencieux Oscar Garcia n'en pense pas moins. Et s'exprimant sur FootMercato, un proche de l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne attaque frontalement Romeyer et Caïazzo dont il estime qu'ils ne sont carrément pas à la hauteur du club.

« Oscar a fait du bon travail. Saint-Étienne n’a pas su le retenir. Ils le sortent du Red Bull Salzbourg, ils paient son transfert, ils lui offrent un contrat impressionnant et l’équipe se trouvait à la quatrième ou cinquième position. Aujourd’hui, ils sont proches de la relégation. Quel désastre ! Quels dirigeants ils ont ! Ils se sont trompés. Quand vous recrutez ce genre d’entraîneur, vous ne pouvez pas les gérer de cette manière. Vous ne pouvez faire l’équipe comme vous le souhaitez. Sinon vous ne prenez pas d’entraîneur ! », a clairement fait savoir ce membre du clan Garcia, laissant entendre que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo veulent s'occuper de tout, y compris des choix sportifs de leur entraîneur.