ASSE : Larqué ne rigole plus, l'ASSE est en danger !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne enchaîne les désillusions et forcément au sein des supporters stéphanois on commence à sérieusement s'inquiéter pour la suite d'une saison qui avait pourtant superbement commencé. Ancien capitaine des Verts de la grande époque, et figure légendaire de l'ASSE, Jean-Michel Larqué ne masque pas, lui aussi, sa peur de voir Saint-Etienne jouer avec le feu tout au long du championnat.

« Aujourd’hui, attention je dis attention, il y a danger. Le club de Saint-Etienne ou l’équipe est en danger parce que les choses vont très vite. Oui, il y a quelques semaines, l’équipe de Saint-Etienne était troisième, mais attention, elle peut très très rapidement se retrouver très proche de la zone rouge. Il y a des équipes qui travaillent et qui travaillent bien. Il ne m’étonnerait pas que l’ASSE, assez rapidement, soit confrontée à un problème de classement. Les choses sont allés très vites, j’espère que ça va aller bien, mais j’en doute un peu », a reconnu, sur SFR Sport, un Jean-Michel Larqué pas très rassuré concernant l'avenir sportif de l'AS Saint-Etienne. Compte tenu de la série en cours, et des matches à venir contre Nantes et l'OM, on peut le comprendre.