ASSE : Dugarry attaque les Verts, cette boulette est inexcusable

Dans : ASSE, LOSC, Mercato, Ligue 1.

Samedi sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy, Jonathan Bamba a fait très mal à Saint-Etienne, inscrivant un doublé pour le LOSC.

Un match XXL de la part de l’international espoirs français, qui fait d’autant plus mal aux Verts que l’attaquant de 22 ans a quitté l’ASSE libre de tout contrat pour rejoindre Lille cet été. Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry n’a pas épargné les dirigeants stéphanois, lesquels ont commis une « grosse faute économique » selon lui en ne parvenant pas à convaincre Jonathan Bamba de prolonger son contrat dans le Forez.

« Jonathan Bamba avait déjà montré quelques aptitudes à Saint-Etienne, son club formateur. Il a demandé beaucoup au club, il arrivait en fin de contrat, parce qu’il avait des performances à la hauteur. Les Stéphanois n’ont pas réussi à le prolonger et aujourd’hui il fait le bonheur de Lille. C’est certainement une grosse faute économique de leur part. Voir un de leurs anciens joueurs faire le bonheur de Lille, ça doit faire beaucoup de mal à Saint-Etienne. Il est en plein, plein progrès. Christophe Galtier a réussi à le canaliser. On parle beaucoup de Pépé et à juste titre, mais je pense que la vraie bonne surprise de ce mercato lillois, c’est Jonathan Bamba » a confié Christophe Dugarry, sous le charme devant les performances du natif d’Alfortville, auteur de 7 buts en Ligue 1.