ASSE : La VAR c'est le souk, les Verts exigent une réaction urgente

Dans : ASSE, Ligue 1.

C'est une évidence, l'arbitrage du match remporté par Rennes dimanche contre Saint-Etienne (3-0) laisse un goût amer, à juste titre, aux footballeurs stéphanois. Tout en restant courtois, les joueurs de l'ASSE ont fait comprendre leur mécontentement notamment face à l'utilisation à géométrie variable de la VAR. Pour Frédéric Paquet, il est désormais temps que les arbitres français s'entendent sur la manière dont cette assistance vidéo doit être utilisée, car là c'est clairement le bazar total.

Et le directeur général de l'AS Saint-Etienne de réclamer une réaction rapide des instances sur ce sujet qui ne concerne pas que les Verts. « On a assisté cette semaine au débrief de la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage sur l’utilisation de la VAR. On a bien compris que c’était quelque chose de nouveau et qui devait être améliorée. Sauf qu’on constate journée après journée et match après match que ça continue à être compliqué. Ça crée beaucoup de frustration car on en comprend pas commet cette VAR est utilisée. On ne comprend pas pourquoi il y a deux fautes sur Romain Hamouma et qu’on ne fait pas appel à la VAR alors que de l’autre côté, c’est utilisé pour voir la main de Loïc Perrin. Encore une fois, c’est l’incompréhension qui prédomine, qui crée de la frustration qui s’accumule. On va arriver sur la fin de saison et il serait bien que la DTNA harmonise très rapidement l’utilisation de la VAR. On sait que ce n’est pas simple mais ça ne peut pas être une excuse », explique, dans Le Progrès, un Frédéric Paquet un poil agacé.