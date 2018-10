ASSE : La semaine thalasso est finie, Gasset met l'ASSE sous pression !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne passera un gros test samedi puisque les Verts, quatrièmes de Ligue 1 à égalité avec Montpellier, se déplacent à Lille, actuel dauphin du PSG et qui reste sur une probante victoire face à l'OM. Tout va bien du côté de l'Etrat, l'ASSE étant sur une série de trois victoires consécutives en Championnat. Mais justement, Jean-Louis Gasset estime que l'euphorie s'est peut-être installée au sein de son effectif, c'est du moins ce qu'il a ressenti cette semaine à l'entraînement.

Et l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne ne veut pas que cet enthousiasme se transforme en insouciance. Dans Le Progrès, Jean-Louis Gasset est donc très clair à destination de son effectif. « J'ai vu mes joueurs et les ai trouvés relâchés oui. C’est ce que j’appréhende. Est-ce de la confiance ou est-ce qu’on se la raconte parce qu’on a gagné trois matches en sept jours ? C’est le danger qui nous guette quand on les voit gazouiller comme ça, on se dit qu’il ne faudrait pas penser que c’est arrivé. On a encore beaucoup de travail. Contre Monaco, on a dit qu’on avait fait une grande première mi-temps, OK. Mais on a manqué des buts, concédé beaucoup d’occasions et Ruffier nous a sauvés. Monaco nous a fait mal. J’essaie de les mettre en garde. C’est un équilibre à trouver. Il a fallu bien récupérer et si c’est ça, cela me va. Mais il va falloir se remobiliser parce que ce match à Lille est très dangereux. Plus on s’approche du match et plus on va serrer la vis. On va rappeler que la semaine a été un peu “thalasso” et qu’il faut resserrer les boulons », a prévenu, dans le quotidien régional, Jean-Louis Gasset.