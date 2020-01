ASSE : La folie anglaise gagne Saint-Etienne au mercato

Dans : ASSE.

Tandis que William Saliba rejoindra Arsenal l’été prochain, un autre défenseur prometteur de l’AS Saint-Etienne pourrait faire ses valises au mercato.

Et pour cause, le club forézien compte un second joueur à très fort potentiel dans ce secteur de jeu en la personne de Wesley Fofana. Régulièrement utilisé durant la première partie de saison, le défenseur de 18 ans figure dans la short-list du Milan AC dans l’optique du prochain mercato, comme indiqué par ailleurs sur notre site. Mais à en croire les informations récoltées par le Daily Mail, la Premier League apprécie également le profil du natif de Marseille, apparu à 12 reprises toutes compétitions confondues cette saison.

Nouveau coach d’Everton, Carlo Ancelotti ne dirait pas non à la venue de Wesley Fofana selon le média britannique. En revanche, la donne est très claire du côté des Toffees : il n’est pas prévu de dépenser une grosse somme d’argent pour renforcer le poste de défenseur central cet hiver. Une éventuelle arrivée de Wesley Fofana est donc planifiée pour l’été prochain. Sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2022, le défenseur stéphanois ne devrait pas faire ses valises contre moins de 30 ME car outre Milan et Everton, les Allemands du Red Bull Leipzig sont également sur les rangs. Du côté d’Everton, d’autres pistes sont creusées en défense centrale en cas d’échec dans le dossier Fofana, comme celles menant à Merih Demiral (Juventus Turin) et au très courtisé Jean-Clair Todibo (FC Barcelone).