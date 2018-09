ASSE : « L’un des meilleurs effectifs de L1 », Balbir frappe fort

Dans : ASSE, Ligue 1.

Alors qu’il s’attendait à voir Saint-Etienne résister au Parc des Princes vendredi soir, Denis Balbir a été déçu puisque les Verts se sont lourdement inclinés contre le PSG (4-0). Cela inquiète sérieusement le chroniqueur de But Football Club, d’autant que ce dernier estime que l’effectif de Jean-Louis Gasset est l’un des plus complets de Ligue 1. De quoi être agacé avant la réception de Caen samedi soir, alors que l’ASSE n’a plus marqué en championnat depuis trois matchs ? « Je suis très embêté » concède le consultant très proche du club forézien.

« Aujourd’hui, l’ASSE m’inquiète dans plusieurs secteurs de jeu. Cela me préoccupe d’autant plus que les Verts disposent d’un effectif qui tient la route, peut-être l’un des meilleurs effectifs de Ligue 1. On n’arrive plus à marquer des buts. On arrive à en encaisser alors qu’on dispose d’une charnière d’expérience. Je suis très embêté pour le prochain match contre Caen car cette équipe a vraiment du mal à imposer son jeu à la maison. J’espère que les Verts sauront retrouver la clé » a-t-il confié, assez inquiet pour la suite des évènements à l’ASSE. Il sera en tout cas nécessaire de prendre des points contre Caen car derrière, c’est un enchaînement de matchs périlleux qui attendra l’équipe de Jean-Louis Gasset avec des matchs contre Toulouse, Monaco, Lille et Rennes.