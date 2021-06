ASSE : L’OM n’en veut plus, Puel en est fan

Dans : ASSE.

Relancé par le coach intérimaire Nasser Larguet cet hiver, Saîf-Eddine Khaoui n’entre absolument pas dans les plans de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen va donc le laisser libre. Une situation dont l’AS Saint-Etienne pourrait profiter.

Comme la plupart des pensionnaires de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne ne fera pas de folies sur le marché des transferts cet été. Le club stéphanois se penchera uniquement sur des joueurs méconnus et donc abordables sur le plan financier. Ou sur de bonnes affaires en France, à l’image de Saîf-Eddine Khaoui (26 ans). En effet, Le Quotidien du Sport nous apprend que les Verts s’intéressent au milieu offensif dont le contrat à l’Olympique de Marseille expire à la fin du mois.

L’indésirable de Sampaoli

L’international tunisien sera donc libre très rapidement étant donné que ses dirigeants n’ont pas du tout l’intention de prolonger son bail. Le message de l’entraîneur Jorge Sampaoli a été on ne peut plus clair en fin de saison, Saîf-Eddine Khaoui n’ayant disputé aucun des cinq derniers matchs. Son nom n’apparaissait même plus parmi les joueurs convoqués à partir de la 36e journée de Ligue 1. Apparemment, le coach stéphanois Claude Puel apprécie davantage les qualités de l’ancien Troyen qui, malgré son faible temps de jeu à l’Olympique de Marseille, a montré une certaine polyvalence dans l’axe ou sur tout le côté gauche.

On se souvient que l’entraîneur intérimaire Nasser Larguet l’avait bien relancé en l’alignant dans son onze de départ à plusieurs reprises. C’est peut-être pendant cette période que l’AS Saint-Etienne a commencé à s’intéresser au Marseillais, possible successeur de Kévin Monnet-Paquet. Pour rappel, l’ailier en fin de contrat, comme son coéquipier Mathieu Debuchy, ne sera pas conservé. Son départ a même été officialisé. En revanche, la situation de Romain Hamouma reste incertaine puisque l’attaquant dont le bail expire bientôt attend une offre de prolongation pour décider de son avenir.