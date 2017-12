ASSE : L'OM est à des années-lumières des Verts déplore Galtier

Dans : ASSE, OM, Ligue 1.

Natif de Marseille, Christophe Galtier aura forcément un œil très particulier sur la rencontre opposant le club phocéen à l’AS Saint-Etienne ce dimanche soir.

L’ancien coach des Verts sera d’ailleurs présent au Stade Vélodrome pour observer une rencontre qu’il juge « déséquilibrée ». Dans les colonnes du Progrès, celui qui s’est récemment déclaré apte à reprendre un club dans les prochaines semaines, a confié qu’il était inquiet pour l’ASSE avant ce choc de la 17e journée de Ligue 1. Selon lui, les deux clubs ne se battent plus « pour les mêmes objectifs ».

« Si l’ASSE ne gagne pas à Marseille, c’est parce que les deux clubs ne sont pas au même niveau. Un match nul serait une excellente chose pour les Verts et ne serait pas une très grosse contre-performance pour l’OM. Il n’y aurait personne de très malheureux et je préférerais qu’il en soit ainsi. L’OM part favori oui, car l’équipe est sur une bonne dynamique. Cela dit, qui aurait cru que Lyon perde devant une équipe de Lille en crise ? L’ASSE est affaiblie. Cela agrandit les écarts, évidemment. De tout de façon, les deux clubs ne se battent plus pour les mêmes objectifs » a lancé l’ancien entraîneur de Saint-Etienne, bien conscient que la tâche sera rude pour son ancienne équipe à l’Orange Vélodrome. Pour rappel, l’OM est invaincu en L1 depuis onze matchs et reste sur une qualification décrochée pour les 16es de finale de la Ligue Europa jeudi…