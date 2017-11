ASSE : L'OL se croit plus fort, Oscar Garcia s'en fout

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Si l'AS Saint-Etienne vit un petit coup de moins bien, l'Olympique Lyonnais arrive en pleine bourre pour le derby de dimanche à Geoffroy-Guichard. Mais même si la forme du moment est très clairement en faveur de l'OL, Oscar Garcia pense que ce derby est un match à part où la motivation des uns et des autres fait la différence. Pour l'entraîneur des Verts, les statistiques sont à remballer pour cet ASSE-OL dont l'enjeu n'échappe à personne.

« Ce que j’en pense, c’est que Lyon a beaucoup de joueurs de bon niveau dans toutes les lignes et qu’ils peuvent composer plusieurs onze. S’ils sont favoris ? Je ne pense pas à ça. Sur un match, tout est possible, on peut gagner aussi. Ils ont l’habitude de jouer tous les trois ou quatre jours avec l’Europe et beaucoup d’internationaux. Et un derby, c’est différent. Tu peux avoir confiance et le perdre. Avec notre cœur, on peut compenser la qualité technique. Pas la peine d’insister sur la motivation Tout le monde en parle », a confié l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne qui vivra dimanche soir son premier derby en Ligue 1.